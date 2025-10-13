Ottolini Juve sorpasso decisivo | sarà lui il nuovo Direttore Sportivo bianconero

La Juventus ha scelto il suo nuovo Direttore Sportivo: sarà Marco Ottolini, attuale dirigente del Genoa. Secondo quanto rivelato da Tuttosport, Damien Comolli ha preso la decisione definitiva, puntando sulla soluzione “italiana” e interna al mondo bianconero. Il dirigente lombardo, già in passato nella struttura della Juve dal 2018 al 2022, ha superato una concorrenza di alto profilo internazionale, imponendosi come il nome ideale per accompagnare la nuova era sportiva della società. Un sorpasso decisivo, arrivato dopo settimane di riflessioni e contatti, che ha convinto Comolli e i vertici juventini a puntare su un profilo capace di unire conoscenza dell’ambiente, esperienza gestionale e risultati tangibili. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Ottolini Juve, sorpasso decisivo: sarà lui il nuovo Direttore Sportivo bianconero

