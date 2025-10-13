Ottolini Juve giungono conferme | ecco quando potrebbe diventare il nuovo direttore sportivo bianconero Da cerchiare in rosso questa data novità importanti

Ottolini Juve: qual è la data da cerchiare in rosso per vederlo nominato nuovo direttore sportivo dei bianconeri. Svelati tutti i dettagli. Un nome su tutti, un segreto di Pulcinella che attende solo l’ufficialità. La caccia della Juve al nuovo Direttore Sportivo è ai titoli di coda, e il prescelto ha un nome e un cognome: Marco Ottolini. A lanciare l’indiscrezione, che circola da giorni ma che ora assume i contorni della quasi certezza, è il giornalista Gianni Balzarini. “Lo sanno anche i sassi”: Ottolini in pole position. « Lo sanno anche i sassi ». Con questa espressione, Balzarini, sul suo canale YouTube, ha di fatto annunciato l’imminente arrivo del DS del Genoa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ottolini Juve, giungono conferme: ecco quando potrebbe diventare il nuovo direttore sportivo bianconero. Da cerchiare in rosso questa data, novità importanti

In questa notizia si parla di: ottolini - juve

Ultimissime Juve LIVE: Ottolini sempre più vicino ai bianconeri, il club studia il colpo Maignan a parametro zero

Ottolini a DAZN: «Abbiamo due obiettivi per questa stagione. Mercato ancora aperto? Non credo». Poi fa una battuta su un ex obiettivo di mercato della Juve: ecco cos’ha detto

Frendrup Juve: cos’è successo davvero quest’estate. Tutta la verità sul centrocampista del Genoa rivelata dal ds Ottolini! Ecco il suo annuncio

#Ottolini alla #Juve Affare ormai al traguardo - X Vai su X

Il Genoa gli propone il rinnovo, la Juve bussa: Ottolini è un direttore sportivo al bivio Carlo Danani per Primocanale Marco Ottolini è il direttore sportivo rossoblù dall'estate del 2022 (foto Genoa Cfc) Un passato che potrebbe tornare, oppure un presente da proi - facebook.com Vai su Facebook

Ottolini Juve, giungono conferme: ecco quando potrebbe diventare il nuovo direttore sportivo bianconero. Da cerchiare in rosso questa data, novità importanti - Ottolini Juve: qual è la data da cerchiare in rosso per vederlo nominato nuovo direttore sportivo dei bianconeri. Riporta juventusnews24.com

Nuovo DS Juve, non solo Ottolini! Anche un profilo internazionale è stato sondato dai bianconeri: di chi si tratta e spunta un dettaglio molto importante. Le ultimissime - Nuovo DS Juve, non solo Ottolini: spunta un altro nome sondato dai bianconeri per quest’importante ruolo La caccia al nuovo Direttore Sportivo della Juventus è alle battute finali e c’è un nome in net ... Scrive juventusnews24.com