Ottolini Juve al traguardo | Comolli ha scelto il dirigente del Genoa come nuovo direttore sportivo un aspetto è stato determinante

Juventusnews24.com | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ottolini Juve, sorpasso decisivo nella corsa al ruolo di DS: l’attuale dirigente del Genoa ha battuto la concorrenza straniera e si prepara al ritorno. La ricerca è finita, la scelta è stata fatta. La  Juventus  ha il suo nuovo Direttore Sportivo: sarà  Marco Ottolini. Secondo le ultime, clamorose indiscrezioni riportate da  Tuttosport,  Damien Comolli  ha sciolto le riserve e ha deciso di puntare sulla soluzione “italiana”, affidando le chiavi del mercato a un dirigente che conosce già benissimo l’ambiente bianconero. Un sorpasso decisivo che lo ha visto superare la concorrenza straniera e che apre a un gradito ritorno a  Torino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

ottolini juve al traguardo comolli ha scelto il dirigente del genoa come nuovo direttore sportivo un aspetto 232 stato determinante

© Juventusnews24.com - Ottolini Juve al traguardo: Comolli ha scelto il dirigente del Genoa come nuovo direttore sportivo, un aspetto è stato determinante

In questa notizia si parla di: ottolini - juve

Ultimissime Juve LIVE: Ottolini sempre più vicino ai bianconeri, il club studia il colpo Maignan a parametro zero

Ottolini a DAZN: «Abbiamo due obiettivi per questa stagione. Mercato ancora aperto? Non credo». Poi fa una battuta su un ex obiettivo di mercato della Juve: ecco cos’ha detto

Frendrup Juve: cos’è successo davvero quest’estate. Tutta la verità sul centrocampista del Genoa rivelata dal ds Ottolini! Ecco il suo annuncio

ottolini juve traguardo comolliNuova Juventus targata Comolli: riorganizzazione in corso, obiettivo Scudetto entro due anni - Nuova Juventus targata Comolli: riorganizzazione in corso, obiettivo Scudetto entro due anni Tuttosport apre oggi con il titolo: "Nuova Juve Comolli", puntando i riflettori ... Lo riporta tuttojuve.com

ottolini juve traguardo comolliPagina 2 | Ottolini, Ministro degli Esteri per la Juve: le grazie di Comolli e "la persona giusta" di Cherubini - L'esperienza all'estero e perché il direttore generale bianconero ha scelto proprio lui ... Come scrive tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Ottolini Juve Traguardo Comolli