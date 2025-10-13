Ottolini Juve al traguardo | Comolli ha scelto il dirigente del Genoa come nuovo direttore sportivo un aspetto è stato determinante

Ottolini Juve, sorpasso decisivo nella corsa al ruolo di DS: l’attuale dirigente del Genoa ha battuto la concorrenza straniera e si prepara al ritorno. La ricerca è finita, la scelta è stata fatta. La Juventus ha il suo nuovo Direttore Sportivo: sarà Marco Ottolini. Secondo le ultime, clamorose indiscrezioni riportate da Tuttosport, Damien Comolli ha sciolto le riserve e ha deciso di puntare sulla soluzione “italiana”, affidando le chiavi del mercato a un dirigente che conosce già benissimo l’ambiente bianconero. Un sorpasso decisivo che lo ha visto superare la concorrenza straniera e che apre a un gradito ritorno a Torino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

