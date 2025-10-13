Otto minuti di paura all' AlbinoLeffe Stadium | tifoso bluceleste cade dagli spalti durante la partita

Today.it | 13 ott 2025

Un incidente durante AlbinoLeffe-Lecco ha trasformato la gioia della vittoria in momenti di apprensione. All'ottantesimo minuto, mentre i blucelesti stavano difendendo il vantaggio di 0-1, due tifosi lecchesi sono caduti dagli spalti dopo essere scivolati dalla transenna della tribuna. Uno di. 🔗 Leggi su Today.it

