Otto funghi Matsutake sono stati venduti a 5mila euro | i rari esemplari battuti ad un’asta record in Giappone

Otto funghi matsutake, tra i più rari e pregiati della cucina giapponese, sono stati venduti per 850 mila yen (circa 4.850 euro) durante la prima asta stagionale del mercato di Tambasasayama, nella prefettura di Hyogo. Ad aggiudicarseli è stato lo chef del rinomato Ryokan Kinmata, ristorante e albergo tradizionale di Kyoto, noto per la cucina kaiseki basata su prodotti locali. Il prezzo, eccezionalmente elevato rispetto alla media di mercato, è stato influenzato dalle consuete offerte di congratulazione che accompagnano la prima vendita autunnale, una pratica radicata nella cultura giapponese. Quest’anno l’asta inaugurale si è svolta con sei giorni di anticipo rispetto al 2024. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

