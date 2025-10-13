Ostia nuovi percorsi per le linee bus 06 014 066 e n070

Ostia, 13 ottobre 2025 – A Ostia sono in vigore alcune modifiche alla viabilità, necessarie per consentire i lavori di messa in sicurezza dell’incrocio tra la via Cristoforo Colombo e via del Canale della Lingua. Gli interventi, partiti nei giorni scorsi, comportano variazioni temporanee ai percorsi delle linee bus 06, 014, 066 e n070, gestite da Atac. Linea 06 scolastica. Direzione via Timocle: da piazzale Cristoforo Colombo i bus proseguono sulla stessa Colombo, poi su via del Lido di Castel Porziano e viale di Castel Porziano, dove ritrovano il normale percorso. Non vengono più effettuate le fermate 77130 ColomboCircuito, 76950 ColomboCanale della Lingua e 77132 Canale della Lingua. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it