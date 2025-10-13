Osteria Pierrot cerca personale di sala

Chietitoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Osteria Pierrot a Francavilla al Mare è alla ricerca di nuove figure da inserire in sala per ampliamento del team.  La ricerca è rivolta a persone con o senza esperienza, solari e con la passione per la ristorazione la voglia di lavorare in un ambiente dinamico e familiare.Per candidarsi si può. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

