Durante il volo verso Israele a bordo dell’ Air Force One, il presidente Donald Trump ha parlato ai giornalisti della sua vita e delle sue azioni. “Non sono sicuro di meritare il paradiso, ma ho migliorato la vita di tante persone”, ha dichiarato, aggiungendo un tono riflessivo alle sue parole. “ Questa è l’alba di un nuovo giorno”, ha poi scritto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump firmando il libro degli ospiti alla Knesset, il Parlamento israeliano. “Questo è un grande onore per me. Un giorno grande e meraviglioso, un nuovo inizio “, ha scritto ancora Trump usando un pennarello nero. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Ostaggi tutti liberi, la commozione di Trump: “Non so se andrò in paradiso, ma almeno ho aiutato delle persone” (video)