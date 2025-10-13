Ostaggi tutti liberi la commozione di Trump | Non so se andrò in paradiso ma almeno ho aiutato delle persone video

Secoloditalia.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il volo verso  Israele  a bordo dell’ Air Force One, il presidente  Donald Trump ha parlato ai giornalisti della sua vita e delle sue azioni. “Non sono sicuro di meritare il paradiso, ma ho migliorato la vita di tante persone”, ha dichiarato, aggiungendo un tono riflessivo alle sue parole. “ Questa è l’alba di un nuovo giorno”, ha poi scritto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump  firmando il libro degli ospiti alla Knesset, il Parlamento israeliano. “Questo è un grande onore per me. Un giorno grande e meraviglioso,  un nuovo inizio “, ha scritto ancora Trump usando un pennarello nero. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

ostaggi tutti liberi la commozione di trump non so se andr242 in paradiso ma almeno ho aiutato delle persone video

© Secoloditalia.it - Ostaggi tutti liberi, la commozione di Trump: “Non so se andrò in paradiso, ma almeno ho aiutato delle persone” (video)

In questa notizia si parla di: ostaggi - tutti

Premier palestinese: “Hamas rilasci tutti gli ostaggi, ceda armi e controllo Gaza”

Gaza, Croce Rossa-Oms: “Rilasciare ora tutti gli ostaggi”. Israele chiede riunione del Consiglio di sicurezza Onu sul tema

Netanyahu lega ogni tregua su Gaza alla liberazione di tutti gli ostaggi israeliani

ostaggi tutti liberi commozioneGaza, liberati tutti gli ultimi 20 ostaggi rimasti in vita. Festa in Israele e tributo a Trump - Restituiti alla vita dalle tenebre di Gaza, sopravvissuti all'inferno di Hamas. Segnala iltempo.it

ostaggi tutti liberi commozioneRilascio ostaggi israeliani, a Tel Aviv gioia e lacrime alla notizia della liberazione da parte di Hamas - Lacrime, commozione e gioia nella Piazza degli Ostaggi di Tel Aviv quando è arrivato l'annuncio della liberazione ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ostaggi Tutti Liberi Commozione