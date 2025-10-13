Ostaggi liberi pace e gioia | Israele si risveglia dall’incubo Firmato il patto di Sharm el-Sheikh
Tel Aviv, 13 ottobre 2025 – Gli israeliani hanno dovuto stropicciarsi gli occhi oggi quando dai tunnel di Gaza dove erano tenuti prigionieri da Hamas sono emersi uno dopo l’altro i 20 ostaggi ancora in vita. Di prima mattina alla Croce Rossa è stato consegnato un primo scaglione di sette di loro, in seguito si sono aggiunti gli altri 13. In territorio israeliano, a ridosso della Striscia, erano stati predisposti elicotteri ed ambulanze per eventuali ricoveri di emergenza. Alla luce dei video dei prigionieri divulgati in questi mesi da Hamas si temeva infatti che fossero ridotti a scheletri umani. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
News recenti che potrebbero piacerti
“Finalmente a casa”: tornano liberi i 20 ostaggi detenuti da Hamas ? https://l.euronews.com/PhwL - X Vai su X
Sono tutti liberi gli ostaggi israeliani rapiti il 7 ottobre. Stamattina il rilascio da parte di Hamas, uno dei punti previsti dal piano di pace per Gaza proposto dal presidente Trump. Applausi e commozione in Israele, tra i familiari dei rapiti e le migliaia di persone ch - facebook.com Vai su Facebook
Ostaggi liberi, pace e gioia: Israele si risveglia dall’incubo. Firmato il patto di Sharm el-Sheikh - Hamas rilascia gli ultimi 20 uomini rapiti, tornano a casa 2mila prigionieri palestinesi Feste a Tel Aviv, Gaza e Cisgiordania. Segnala quotidiano.net
Mo: Carfagna (Nm), 'rilascio ostaggi altro mattone di speranza per pace' - "Finalmente gli ultimi ostaggi israeliani rapiti da Hamas sono liberi! lagazzettadelmezzogiorno.it scrive
Ostaggi liberi dopo 738 giorni. Trump, ‘un'alba storica’ - Notizie di cronaca, politica, economia, sport, arte e musica con foto e video, sempre aggiornate, con approfondimenti. Riporta laregione.ch