Tel Aviv, 13 ottobre 2025 – Gli israeliani hanno dovuto stropicciarsi gli occhi oggi quando dai tunnel di Gaza dove erano tenuti prigionieri da Hamas sono emersi uno dopo l'altro i 20 ostaggi ancora in vita. Di prima mattina alla Croce Rossa è stato consegnato un primo scaglione di sette di loro, in seguito si sono aggiunti gli altri 13. In territorio israeliano, a ridosso della Striscia, erano stati predisposti elicotteri ed ambulanze per eventuali ricoveri di emergenza. Alla luce dei video dei prigionieri divulgati in questi mesi da Hamas si temeva infatti che fossero ridotti a scheletri umani.

Ostaggi liberi, pace e gioia: Israele si risveglia dall'incubo. Firmato il patto di Sharm el-Sheikh