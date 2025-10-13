Ostaggi liberati chi sono i 20 cittadini israeliani che oggi sono tornati a casa
Oggi, invece, Israele ha gioito nel sapere che tutti e 20 sono vivi e in condizioni discrete. In totale, sono state 251 le persone rapite da Hamas nel corso dell'attacco del 7 ottobre 2023. Finora, sono tornati a casa 168 ostaggi in vita, mentre 51 corpi sono stati recuperati. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
In questa notizia si parla di: ostaggi - liberati
