Ostaggi israeliani rilasciati Fadlun | Gioia mista a dolore Grazie a Trump

“Una giornata davvero intensa, perché a due anni di distanza gli ostaggi finalmente tornano a casa. Abbiamo un misto di grande pena e dolore per chi non tornerà più a casa e allo stesso tempo il sollievo di vedere alcune delle persone che tornano alle loro famiglie”. Lo dichiara il presidente della Comunità Ebraica di Roma Victor Fadlun, a margine della rimozione dei manifesti che invocavano il ritorno degli ostaggi nelle mani di Hamas, nel giorno del rilascio di tutti i sequestrati del 7 ottobre ancora in vita. “Adesso ci sarà un grande lavoro da fare per lavorare su questa definizione di antisemitismo”, continua Fadlun. 🔗 Leggi su Lapresse.it

