Ostaggi israeliani rilasciati Fadlun | Gioia mista a dolore Grazie a Trump

Lapresse.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Una giornata davvero intensa, perché a due anni di distanza gli ostaggi finalmente tornano a casa. Abbiamo un misto di grande pena e dolore per chi non tornerà più a casa e allo stesso tempo il sollievo di vedere alcune delle persone che tornano alle loro famiglie”. Lo dichiara il presidente della Comunità Ebraica di Roma Victor Fadlun, a margine della rimozione dei manifesti che invocavano il ritorno degli ostaggi nelle mani di Hamas, nel giorno del rilascio di tutti i sequestrati del 7 ottobre ancora in vita. “Adesso ci sarà un grande lavoro da fare per lavorare su questa definizione di antisemitismo”, continua Fadlun. 🔗 Leggi su Lapresse.it

ostaggi israeliani rilasciati fadlun gioia mista a dolore grazie a trump

© Lapresse.it - Ostaggi israeliani rilasciati, Fadlun: “Gioia mista a dolore. Grazie a Trump”

In questa notizia si parla di: ostaggi - israeliani

I raid israeliani su Dar el-Balah e il piano dell’Idf per prendere il controllo di Gaza: «Pronti se non rilasciano gli ostaggi»

Ostaggi israeliani e palestinesi ridotti alla fame, oltre 600 ex capi di Mossad e Shin Bet scrivono a Trump: "Fermi Netanyahu"

Hamas diffonde video degli ostaggi israeliani denutriti: “Mangeranno come la popolazione di Gaza”

ostaggi israeliani rilasciati fadlunAccordo Israele-Hamas, chi sono gli ostaggi israeliani rilasciati - Da Tel Aviv confermata la liberazione dei primi 350 prigionieri palestinesi. Come scrive notizie.tiscali.it

ostaggi israeliani rilasciati fadlunGaza, la liberazione degli ultimi 20 ostaggi israeliani in vita da parte di Hamas: i loro nomi e le immagini dei primi rilasciati - In tre località di Gaza a partire dalle 7 ora italiana, le 8 locali, avviene il rilascio degli ostaggi israeliani ancora in vita, sequestrati durante l'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 ... Da vanityfair.it

Cerca Video su questo argomento: Ostaggi Israeliani Rilasciati Fadlun