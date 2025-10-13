Ostaggi israeliani liberati Trump alla Knesset accolto da standing ovation

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è stato accolto da un lungo applauso e una s tanding ovation da parte dei membri del Parlamento israeliano al suo ingresso alla seduta plenaria della Knesset dove terrà un discorso sul suo piano di pace per Gaza. Applausi scroscianti sono stati riservati anche ai membri del gabinetto di Trump presenti nella tribuna pubblica: il Segretario di Stato Marco Rubio e il Segretario alla Difesa Pete Hegseth. Anche Ivanka Trump ha preso posto nell’aula del Parlamento. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

