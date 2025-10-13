Ostaggi israeliani liberati Trump alla Knesset accolto da standing ovation

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è stato accolto da un lungo applauso e una s tanding ovation da parte dei membri del Parlamento israeliano al suo ingresso alla seduta plenaria della Knesset dove terrà un discorso sul suo piano di pace per Gaza. Applausi scroscianti sono stati riservati anche ai membri del gabinetto di Trump presenti nella tribuna pubblica: il Segretario di Stato Marco Rubio e il Segretario alla Difesa Pete Hegseth. Anche Ivanka Trump ha preso posto nell’aula del Parlamento. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ostaggi israeliani liberati, Trump alla Knesset accolto da standing ovation

In questa notizia si parla di: ostaggi - israeliani

I raid israeliani su Dar el-Balah e il piano dell’Idf per prendere il controllo di Gaza: «Pronti se non rilasciano gli ostaggi»

Ostaggi israeliani e palestinesi ridotti alla fame, oltre 600 ex capi di Mossad e Shin Bet scrivono a Trump: "Fermi Netanyahu"

Hamas diffonde video degli ostaggi israeliani denutriti: “Mangeranno come la popolazione di Gaza”

A poche ore dalla liberazione, sono state diffuse le prime immagini degli ostaggi israeliani rilasciati dopo due anni di detenzione nelle mani di Hamas. Tra loro i fratelli gemelli Gali e Ziv Berman, Alon Ohel, Eitan Mor, Matan Angrest. Nella lista dei 20 ostaggi a Vai su Facebook

Bene la liberazione dei venti ostaggi israeliani. Ma questa cosa che gli almeno 70mila palestinesi ammazzati nelle loro case non interessi a nessuno e che nessuno chieda subito conto a Netanyahu e ai suoi sostenitori di questo massacro vi pare normale? - X Vai su X

Gaza, tregua Israele-Hamas: Rilasciati i primi sette ostaggi. Trump: “La guerra è finita”, ultime notizie - Le notizie di oggi dopo il cessate il fuoco e la tregua a Gaza tra Israele e Hamas: liberati i primi sette ostaggi israeliani come prevede l’accordo ... Si legge su fanpage.it

Gaza, liberati tutti gli ultimi 20 ostaggi rimasti in vita. Festa in Israele e tributo a Trump - Restituiti alla vita dalle tenebre di Gaza, sopravvissuti all'inferno di Hamas. Segnala iltempo.it