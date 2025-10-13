Ostaggi israeliani liberati | l’abbraccio tra Matan Zangauker e la madre

Nelle immagini la gioia di Einav Zangauker, madre dell’ostaggio liberato Matan Zangauker, che riabbraccia suo figlio dopo due anni di prigionia nelle mani di Hamas. “Vita mia, sei il mio campione, sei il mio eroe”, ha detto la donna stringendo il ragazzo che faceva parte dell’ultimo gruppo di ostaggi israeliani liberati oggi da Hamas. Oltre a Matan Zangauker, il gruppo comprendeva Eitan Mor e Guy Gilboa-Dalal che sono stati accolti a loro volta a casa dalle loro famiglie in lacrime a Reim, in Israele. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ostaggi israeliani liberati: l’abbraccio tra Matan Zangauker e la madre

In questa notizia si parla di: ostaggi - israeliani

I raid israeliani su Dar el-Balah e il piano dell’Idf per prendere il controllo di Gaza: «Pronti se non rilasciano gli ostaggi»

Ostaggi israeliani e palestinesi ridotti alla fame, oltre 600 ex capi di Mossad e Shin Bet scrivono a Trump: "Fermi Netanyahu"

Hamas diffonde video degli ostaggi israeliani denutriti: “Mangeranno come la popolazione di Gaza”

Ecco chi sono i 20 ostaggi israeliani liberati da Hamas - X Vai su X

A poche ore dalla liberazione, sono state diffuse le prime immagini degli ostaggi israeliani rilasciati dopo due anni di detenzione nelle mani di Hamas. Tra loro i fratelli gemelli Gali e Ziv Berman, Alon Ohel, Eitan Mor, Matan Angrest. Nella lista dei 20 ostaggi a - facebook.com Vai su Facebook

La liberazione degli ostaggi israeliani e dei prigionieri palestinesi, in ordine - Sta avvenendo secondo le regole decise dall'accordo sul cessate il fuoco: i primi sono già tutti liberi e in Israele, per i secondi serve ancora tempo ... Segnala ilpost.it

Chi sono i 20 ostaggi israeliani liberati da Hamas/ In ostaggio da 2 anni: le condizioni - Dal Festival Nova a famiglie prelevate nelle proprie abitazioni: chi sono i 20 ostaggi israeliani liberati da Hamas dopo 2 anni di detenzione. Riporta ilsussidiario.net