Ostaggi israeliani liberati | l’abbraccio tra Matan Zangauker e la madre

Lapresse.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle immagini la gioia di Einav Zangauker, madre dell’ostaggio liberato Matan Zangauker, che riabbraccia suo figlio dopo due anni di prigionia nelle mani di Hamas. “Vita mia, sei il mio campione, sei il mio eroe”, ha detto la donna stringendo il ragazzo che faceva parte dell’ultimo gruppo di ostaggi israeliani liberati oggi da Hamas. Oltre a Matan Zangauker, il gruppo comprendeva Eitan Mor e Guy Gilboa-Dalal che sono stati accolti a loro volta a casa dalle loro famiglie in lacrime a Reim, in Israele. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

ostaggi israeliani liberati l8217abbraccio tra matan zangauker e la madre

© Lapresse.it - Ostaggi israeliani liberati: l’abbraccio tra Matan Zangauker e la madre

In questa notizia si parla di: ostaggi - israeliani

I raid israeliani su Dar el-Balah e il piano dell’Idf per prendere il controllo di Gaza: «Pronti se non rilasciano gli ostaggi»

Ostaggi israeliani e palestinesi ridotti alla fame, oltre 600 ex capi di Mossad e Shin Bet scrivono a Trump: "Fermi Netanyahu"

Hamas diffonde video degli ostaggi israeliani denutriti: “Mangeranno come la popolazione di Gaza”

ostaggi israeliani liberati l8217abbraccioLa liberazione degli ostaggi israeliani e dei prigionieri palestinesi, in ordine - Sta avvenendo secondo le regole decise dall'accordo sul cessate il fuoco: i primi sono già tutti liberi e in Israele, per i secondi serve ancora tempo ... Segnala ilpost.it

ostaggi israeliani liberati l8217abbraccioChi sono i 20 ostaggi israeliani liberati da Hamas/ In ostaggio da 2 anni: le condizioni - Dal Festival Nova a famiglie prelevate nelle proprie abitazioni: chi sono i 20 ostaggi israeliani liberati da Hamas dopo 2 anni di detenzione. Riporta ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Ostaggi Israeliani Liberati L8217abbraccio