ostaggi israeliani liberati il secondo gruppo consegnato alla croce rossa

Tutti gli ostaggi israeliani ancora in vita sono stati liberati da Hamas e ora si trovano in Israele, dopo che l'ultimo gruppo di 13 persone è stato scortato oltre il confine dall'esercito israeliano. Lo riportano i media israeliani. Il secondo gruppo di ostaggi è stato consegnato alla Croce Rossa a Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza, come mostrano queste immagini. Il gruppo è stato poi trasferito alle Forze di sicurezza israeliane. In un'operazione separata, trasferiranno i detenuti palestinesi trattenuti nei luoghi di detenzione israeliani a Gaza e in Cisgiordania. La Croce Rossa faciliterà inoltre il trasferimento delle salme dei defunti, in modo che le famiglie possano seppellire i loro cari con dignità.

