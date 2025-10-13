Ostaggi israeliani liberati dopo due anni | l’accordo con Hamas segna una svolta storica
Il ritorno a casa dopo la prigionia. Dopo due anni di detenzione, nella mattinata di domenica 13 ottobre, sono stati liberati i primi ostaggi israeliani ancora nelle mani di Hamas. I primi sei prigionieri – Eitan Mor, Gali e Ziv Berman, Matan Angrest, Omri Miran e Guy Gilboa-Dalal Alon Ohel – sono stati rilasciati alle 7:11 ora italiana. Secondo fonti israeliane e arabe, gli ostaggi sono in buone condizioni di salute e camminano autonomamente. Prima del rilascio, Hamas ha permesso ad alcuni di loro di contattare le famiglie. Gli altri 13 ostaggi verranno consegnati alla Croce Rossa internazionale alle 9:00 (ora italiana), nel sud della Striscia di Gaza, come riferito da una fonte del movimento islamico ad al Jazeera.
In questa notizia si parla di: ostaggi - israeliani
