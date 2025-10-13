Sono 20 gli ostaggi ancora in vita liberati oggi da Hamas dopo 738 giorni dall’attacco del 7 ottobre 2023. Il rilascio è avvenuto nell’ambito dell’accordo di cessate il fuoco dopo una guerra in cui, secondo le autorità di Gaza, sono morti oltre 67mila palestinesi. I primi 7 ostaggi sono stati rilasciati intorno alle 8 ora locale, le 7 in Italia, i restanti 13 ore dopo. L’accordo prevede la consegna da parte di Hamas anche dei corpi di altri 28 ostaggi morti. I tempi per questo passaggio sono ancora incerti. In cambio Israele ha accettato di liberare 1.966 detenuti palestinesi, 250 condannati per terrorismo e gli altri arrestati dopo il 7 ottobre, ponendo il veto sulla scarcerazione di Marwan Barghouti, figura apicale e carismatica di Fatah, e di Ahmad Saadat, segretario generale del Fronte popolare per la liberazione della Palestina. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ostaggi israeliani liberati da Hamas oggi: chi sono