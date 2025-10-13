Ostaggi israeliani | lacrime gioia e strazio Tutte le foto della liberazione
Dopo 736 giorni di prigionia, liberi. Alle 7.07 di oggi, lunedì 13 ottobre, Hamas ha iniziato a restituire gli ostaggi che erano in mano al gruppo terroristico da quel maledetto 7 Ottobre 2023. Fine della tortura. Fine delle privazioni. Fine della vita da incatenati, in un tunnel, nelle viscere della Striscia di Gaza. Fine dell'orrore. E la firma in calce è quella di Donald Trump, artefice dell'accordo di pace che ha portato alla liberazione degli ostaggi, allo scambio con Israele (che libera oltre 1.900 carcerati condannati per reati legati al terrorismo). In tutto, Hamas ha rilasciato 20 ostaggi vivi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: ostaggi - israeliani
I raid israeliani su Dar el-Balah e il piano dell’Idf per prendere il controllo di Gaza: «Pronti se non rilasciano gli ostaggi»
Ostaggi israeliani e palestinesi ridotti alla fame, oltre 600 ex capi di Mossad e Shin Bet scrivono a Trump: "Fermi Netanyahu"
Hamas diffonde video degli ostaggi israeliani denutriti: “Mangeranno come la popolazione di Gaza”
A poche ore dalla liberazione, sono state diffuse le prime immagini degli ostaggi israeliani rilasciati dopo due anni di detenzione nelle mani di Hamas. Tra loro i fratelli gemelli Gali e Ziv Berman, Alon Ohel, Eitan Mor, Matan Angrest. Nella lista dei 20 ostaggi a Vai su Facebook
Bene la liberazione dei venti ostaggi israeliani. Ma questa cosa che gli almeno 70mila palestinesi ammazzati nelle loro case non interessi a nessuno e che nessuno chieda subito conto a Netanyahu e ai suoi sostenitori di questo massacro vi pare normale? - X Vai su X
Tel Aviv, gioia e lacrime alla notizia del rilascio dei primi ostaggi - Lacrime, commozione e gioia nella Piazza degli Ostaggi di Tel Aviv quando è arrivato l'annuncio della liberazione del primo gruppo di ostaggi. Secondo msn.com
Ostaggi israeliani liberati, a Roma la gioia del quartiere ebraico - Nelle ore del rilascio degli ultimi ostaggi israeliani sequestrati da Hamas il 7 ottobre 2023 alcuni membri della comunità ebraica romana hanno rimosso lo ... Lo riporta lapresse.it