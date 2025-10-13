Dopo 736 giorni di prigionia, liberi. Alle 7.07 di oggi, lunedì 13 ottobre, Hamas ha iniziato a restituire gli ostaggi che erano in mano al gruppo terroristico da quel maledetto 7 Ottobre 2023. Fine della tortura. Fine delle privazioni. Fine della vita da incatenati, in un tunnel, nelle viscere della Striscia di Gaza. Fine dell'orrore. E la firma in calce è quella di Donald Trump, artefice dell'accordo di pace che ha portato alla liberazione degli ostaggi, allo scambio con Israele (che libera oltre 1.900 carcerati condannati per reati legati al terrorismo). In tutto, Hamas ha rilasciato 20 ostaggi vivi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Ostaggi israeliani: lacrime, gioia e strazio. Tutte le foto della liberazione