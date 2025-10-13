Ostaggi israeliani | i festeggiamenti per Segev Kalfon dopo 2 anni di prigionia
Segev Kalfon, 27 anni, è stato liberato lunedì 13 ottobre dopo essere stato rapito mentre cercava di fuggire dal festival Nova il 7 ottobre 2023. Il giovane israeliano fa parte dei 20 ostaggi rilasciati da Hamas dopo 738 giorni di prigionia nella Striscia di Gaza. Le immagini dei festeggiamenti mostrano l’emozione di amici e familiari. 🔗 Leggi su Panorama.it
