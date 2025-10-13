Ostaggi Gaza due anni di prigionia nei tunnel senza cibo né luce Non ci sentiamo più umani
È la fine di un incubo durato 738 giorni per gli ostaggi israeliani detenuti da Hamas, che sono stati tutti rilasciati. Sono infatti passati più di due anni dal rapimento di 251. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
In questa notizia si parla di: ostaggi - gaza
Katz, 'Hamas liberi gli ostaggi o a Gaza sarà l'inferno'
Sa'ar, Consiglio di Sicurezza dell'Onu su ostaggi a Gaza (2)
Israele invade Gaza City: via all'assalto finale con tank, caccia e droni. Trump: «Hamas non usi gli ostaggi come scudi umani»
Tregua Gaza, chi sono gli ostaggi israeliani rilasciati da Hamas. Le foto - X Vai su X
Radio1 Rai. . #Gaza Il secondo gruppo di 13 ostaggi vivi è con l'IDF: sono tutti in buone condizioni, informa la Croce Rossa Internazionale. Partiti dal carcere di Ofer i pullman con i prigionieri palestinesi: dopo i passaggi a Beitunia e Ketziot proseguiranno pe Vai su Facebook
Ostaggi Gaza, due anni di prigionia nei tunnel senza cibo né luce: «Non ci sentiamo più umani» - È la fine di un incubo durato 738 giorni per gli ostaggi israeliani detenuti da Hamas, che sono stati tutti rilasciati. Si legge su msn.com
Tel Aviv, le chiamate degli ostaggi da Gaza: l’emozione delle famiglie dopo due anni di silenzio - Un momento di intensa commozione ha attraversato Piazza degli Ostaggi a Tel Aviv, dove sul grande schermo è stata trasmessa la telefonata dell’ostaggio Matan Tsengauker, ... Lo riporta ilmattino.it