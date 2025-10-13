Ostaggi Gaza due anni di prigionia nei tunnel senza cibo né luce Non ci sentiamo più umani

Ilmessaggero.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È la fine di un incubo durato 738 giorni per gli ostaggi israeliani detenuti da Hamas, che sono stati tutti rilasciati. Sono infatti passati più di due anni dal rapimento di 251. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

ostaggi gaza due anni di prigionia nei tunnel senza cibo n233 luce non ci sentiamo pi249 umani

© Ilmessaggero.it - Ostaggi Gaza, due anni di prigionia nei tunnel senza cibo né luce. «Non ci sentiamo più umani»

In questa notizia si parla di: ostaggi - gaza

Katz, 'Hamas liberi gli ostaggi o a Gaza sarà l'inferno'

Sa'ar, Consiglio di Sicurezza dell'Onu su ostaggi a Gaza (2)

Israele invade Gaza City: via all'assalto finale  con tank, caccia e droni. Trump: «Hamas non usi gli ostaggi come scudi umani»

ostaggi gaza due anniOstaggi Gaza, due anni di prigionia nei tunnel senza cibo né luce: «Non ci sentiamo più umani» - È la fine di un incubo durato 738 giorni per gli ostaggi israeliani detenuti da Hamas, che sono stati tutti rilasciati. Si legge su msn.com

ostaggi gaza due anniTel Aviv, le chiamate degli ostaggi da Gaza: l’emozione delle famiglie dopo due anni di silenzio - Un momento di intensa commozione ha attraversato Piazza degli Ostaggi a Tel Aviv, dove sul grande schermo è stata trasmessa la telefonata dell’ostaggio Matan Tsengauker, ... Lo riporta ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Ostaggi Gaza Due Anni