Ostaggi ancora con Hamas chiamano casa
9.40 Le famiglie degli ostaggi non ancora rilasciati da Hamas sono riuscite a contattarli per la prima volta in più di 2 anni, dopo che il gruppo militante ha permesso loro di effettuare una videochiamata. Lo riporta Sky News. In un video si vede Einav Zangauker, la madre di Matan Zangauker, parlare con i figlio. "Tornate a casa, tornate tutti a casa", gli dice. "La guerra è finita" Sono 13 gli ostaggi il cui rilascio è previsto oggi in una località nel Sud della Striscia. I mezzi della Croce Rossa sul posto. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Katz, 'Hamas liberi gli ostaggi o a Gaza sarà l'inferno'
Israele invade Gaza City: via all'assalto finale con tank, caccia e droni. Trump: «Hamas non usi gli ostaggi come scudi umani»
2000 detenuti di Hamas per 20 ostaggi
Sette ostaggi sono stati consegnati da Hamas alle squadre della Croce Rossa nel nord di Gaza. Stanno bene e stanno in piedi autonomamente. Lo confermano fonti israeliane e arabe. I sette ostaggi rilasciati da Hamas nel nord di Gaza sono Guy Gilboa-Dala
Gaza, la liberazione degli ultimi 20 ostaggi israeliani in vita da parte di Hamas: i loro nomi e le immagini dei primi rilasciati - In tre località di Gaza a partire dalle 7 ora italiana, le 8 locali, avviene il rilascio degli ostaggi israeliani ancora in vita, sequestrati durante l'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023
