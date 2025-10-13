Ostaggi ancora con Hamas chiamano casa

13 ott 2025

9.40 Le famiglie degli ostaggi non ancora rilasciati da Hamas sono riuscite a contattarli per la prima volta in più di 2 anni, dopo che il gruppo militante ha permesso loro di effettuare una videochiamata. Lo riporta Sky News. In un video si vede Einav Zangauker, la madre di Matan Zangauker, parlare con i figlio. "Tornate a casa, tornate tutti a casa", gli dice. "La guerra è finita" Sono 13 gli ostaggi il cui rilascio è previsto oggi in una località nel Sud della Striscia. I mezzi della Croce Rossa sul posto. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

