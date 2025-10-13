Ossessione per le fibre? Quando il fibremaxxing può diventare un rischio

Negli ultimi mesi sui social si parla molto del cosiddetto “fibremaxxing”, la tendenza a incrementare al massimo il consumo di fibre nella dieta. Ma, come spesso accade, “più” non sempre significa “meglio”. Tra porridge super arricchiti, barrette ricche di fibre e mix di semi “ad alto contenuto. 🔗 Leggi su Today.it

