Ospitaletto fermato con un revolver e 800 grammi di hashish nascosti nel freezer | arrestato 39enne

Un 39enne albanese è stato arrestato a Ospitaletto per detenzione di armi e droga dopo un controllo stradale dei Carabinieri. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Ospitaletto, fermato con un revolver e 800 grammi di hashish nascosti nel freezer: arrestato 39enne

