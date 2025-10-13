Ospedali e intrecci politici tutti i potenti in corsa | chi sarà il prossimo direttore sanitario del Policlinico

Se non ci fosse la longa manus della politica, ci sarebbe poco spazio per le sorprese. La poltrona di direttore sanitario del Policlinico di Palermo sembrerebbe avere un solo nome possibile. Il posto lasciato libero da Alberto Firenze - destinato a sedere su una delle più potenti poltrone della. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

