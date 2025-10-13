Ospedale Ramazzini Lavori di manutenzione 12 cantieri per 1 milione di euro

Modenatoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Mentre progettiamo il futuro, mettiamo in sicurezza il presente”. Con questa logica oggi, il Direttore generale dell’Azienda USL di Modena Mattia Altini ha promosso oggi, 13 ottobre, un sopralluogo presso l’Ospedale di Carpi, primo di una serie di visite volte ad analizzare lo stato delle. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

