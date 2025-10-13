Ospedale Galliera Salis nomina Terrile come rappresentante nel cda
Il vicesindaco e assessore Alessandro Terrile è stato nominato dalla sindaca di Genova Silvia Salis come componente del Comune all'interno del consiglio di amministrazione dell'ospedale Galliera. Lo prevede l'articolo 4 dello statuto dell'ente ospedaliero, che al comma 3 prevede che il ruolo sia. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
