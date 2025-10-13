Orto Botanico stilato il nuovo piano di gestione quinquennale del primo sito Unesco di Padova
La dichiarazione di Patrimonio dell’Umanità, tappa fondamentale nel percorso del Sito, coglie l’essenza dell’unicità dell’Orto botanico: quella di monumento vivente che, da un lato, custodisce straordinari esemplari vegetali e un patrimonio storico-architettonico e documentale d’eccezione. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
"Il Miracolo" di e con Maurizio de Giovanni in scena all'Orto Botanico per "Brividi d'Estate 2025"
Visite serali, escursioni, spettacoli, degustazioni e attività: l'Estate all’Orto botanico di Padova
Lavoratori "stagionali" per oltre 30 anni, Unipa condannata a risarcire quattro operai dell'Orto Botanico
Biodiversità: sinergia virtuosa tra l’Università di Ferrara, il suo Orto Botanico e il Garden Club di Ferrara Vai su Facebook
La mostra Il #Pandasiamonoi vi aspetta all'Orto Botanico di Roma fino all'8 novembre Opere dei fotografi Alessandro Dobici, Alberto Cambone e Roberto Isotti #HomoAmbiens - X Vai su X
Ritorna la Zagara d'Autunno all'Orto Botanico di Palermo: la mostra mercato di florovivaismo - Un’immersione nei colori autunnali, tra pomelie delicate, rare cactacee, un focus sulla Vaniglia, e tantissime, sontuose orchidee. Come scrive palermotoday.it
Orto Botanico chiuso fino a marzo 2026. Nuovo ingresso e riqualificazione - da ieri e fino al marzo 2026 – per i lavori del progetto PNNR, Missione 1 Cultura 4. Segnala lanazione.it