Orsetti gommosi per colazione al Teatro Fratelli Cervi di Caselle
“Orsetti gommosi per colazione”. Ogni mattina Ludovica si alza di buon’ora e prepara il caffè, il pane e la confettura fresca per Ezio, il vecchio burbero con cui condivide la quotidianità da un tempo immemore. E ogni mattina Ezio, scontroso e oppositivo, rifiuta la colazione, ordina di buttare. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
"Orsetti gommosi per colazione" all'EcoMuseo Nesta
Teatro: orsetti gommosi protagonisti della pièce di Batisfera - I colorati bonbon gommosi con le sembianze dei simpatici animali diventano epici eroi nella pièce tragicomica della compagnia teatrale Batisfera "La Grande guerra degli ... Si legge su ansa.it
La guerra degli orsetti gommosi di Batisfera vola a Edimburgo - Dal 31 luglio al 25 agosto la compagine artistica porta in scena "La Grande Guerra degli Orsetti Gommosi", ... Secondo ansa.it