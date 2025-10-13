Orrore in Italia lo scooter si schianta contro un’auto | Lara muore a 16 anni con lei la sorellina Poi la scoperta shock | Colpa loro

La vita di Lara Lorenzini, una ragazza di appena 16 anni, si è spezzata in pochi istanti. Nel tardo pomeriggio di domenica 12 ottobre, la giovane si trovava sul suo scooter insieme alla sorellina di 12 anni, quando il mezzo si è scontrato con un’auto lungo la strada provinciale 64 della Val Nervia, nel comune di Isolabona, in provincia di Imperia. I soccorsi e la tragedia. L’impatto è stato violentissimo. Le condizioni di Lara sono apparse subito disperate: è stata trasportata d’urgenza in elicottero all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove, nonostante i tentativi dei medici, il suo cuore ha smesso di battere poco dopo il ricovero. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

