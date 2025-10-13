Orrore in Italia accoltellata dall’ex mentre sale in auto Testimoni sotto shock 

13 ott 2025

La tranquillità del tardo pomeriggio si è spezzata in un attimo, trasformando l’uscita dal lavoro in un incubo di violenza inaudita. Aveva appena finito il suo turno, probabilmente stanca ma con la mente già proiettata verso il riposo e la casa, quando l’ombra della sua vita passata si è materializzata. Un’aggressione rapida, feroce, compiuta con la fredda determinazione di chi non accetta la fine di una relazione. Le coltellate, inflitte mentre tentava di mettersi in salvo nell’abitacolo dell’auto, l’hanno lasciata a terra, in un lago di sangue. Una collega, testimone atterrita di quegli istanti, è stata l’unica speranza, il filo sottile che l’ha collegata ai soccorsi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

