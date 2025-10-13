Oroscopo di oggi lunedì 13 ottobre | amore lavoro fortuna Le previsioni segno per segno

Quotidiano.net | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'oroscopo di oggi, lunedì 13 ottobre, offre spunti interessanti per tutti i segni zodiacali. Le quadrature della Luna e di Giove influenzano l'ariete, mentre il toro è chiamato a difendere ciò che ama. I gemelli devono rivalutare alcune rigidità caratteriali, e il cancro trova terreno fertile per raggiungere i propri obiettivi. Il leone è invitato a mostrare la propria forza, mentre la vergine gode di una buona dose di autostima. La bilancia supera il timore del giudizio altrui, e lo scorpione deve evitare tensioni familiari. Il sagittario è incoraggiato a eliminare pesi superflui, il capricorno affronta impegni economici, l'acquario cerca un ruolo decisivo nella professione e i pesci sfruttano il tempo al massimo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

