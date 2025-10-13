Oroscopo Branko oggi 13 ottobre 2025 | Capricorno niente vi distrae
L’oroscopo di Branko per oggi, Ottobre 13 2025. Ariete. Slancio e decisione al centro della scena: in amore brillate, nelle azioni siete audaci. Occasioni favorevoli, se non vi fate bloccare dalle esitazioni. Toro. Giornata tranquilla e stabile: piccoli momenti affettuosi in famiglia, lavoro che procede con costanza. Evitate scelte troppo affrettate. Gemelli. Comunicazione al top, flusso di idee e incontri stimolanti. Ma attenzione ai fraintendimenti: siate chiari nelle parole. Cancro. Emotività e cura nei rapporti: intensità affettiva in primo piano, ma anche qualche tensione passeggera da gestire con dialogo. 🔗 Leggi su Zon.it
