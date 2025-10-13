È di nuovo record per l’oro che corre spedito verso i 4.100 dollari l’oncia, una notizia non più sensazionale del momento che il metallo prezioso continua ripetutamente ad aggiornare i suoi massimi di tutti i tempi. Più sorpresa desta l’argento, che è volato anch’esso su massimi pluriennali in prossimità dei 52 dollari l’oncia. Non da meno gli altri metalli prezioso come il platino ed il palladio. I prezzi spot su nuovi picchi. Il prezzo spot (a pronti) dell’ Oro sul mercato di New York ha raggiunto un massimo di 4.078,90 dollari l’oncia, per poi attestarsi a 4.068,10 dollari (+1,27%), consolidando una serie di otto guadagni consecutivi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Oro, argento e preziosi: prezzi record e rally senza fine. Il 2025 sarà un anno storico