Ormai il rapporto è lacerato | Lautaro-Inter È FINITA | Marotta gli fa il foglio di via

Napolipiu.com | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ormai il rapporto è lacerato: Lautaro-Inter, È FINITA Marotta gli fa il foglio di via"> Il capitano dell’Inter è ormai diventato una bandiera, ma i rapporti non sarebbero così solidi come un tempo. Lautaro Martinez è diventato uno dei simboli dell’Inter negli ultimi anni. Arrivato dal Racing Avellaneda nel 2018, ha rapidamente dimostrato di avere qualità da grande attaccante: velocità, tecnica, capacità di finalizzare e di partecipare alla costruzione del gioco. La sua crescita costante lo ha portato a diventare un punto fermo del reparto offensivo, attirando anche l’interesse dei maggiori club europei. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

ormai il rapporto 232 lacerato lautaro inter 200 finita marotta gli fa il foglio di via

© Napolipiu.com - Ormai il rapporto è lacerato: Lautaro-Inter, È FINITA | Marotta gli fa il foglio di via

In questa notizia si parla di: ormai - rapporto

Osimhen e la partenza da Napoli, dietro l’addio un rapporto ormai chiuso con l’ambiente partenopeo

Cerca Video su questo argomento: Ormai Rapporto 232 Lacerato