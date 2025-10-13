Orlando sentenzia su Bremer | Mi sembra la mia stessa storia ma spero sia solo una ricaduta Yildiz? Dovrebbe giocare in questo modo

Orlando sentenzia su Bremer dopo l’infortunio del difensore bianconero: tutte le dichiarazioni dell’ex calciatore. Un allarme per l’infermeria e una critica tattica precisa. L’ex calciatore Massimo Orlando, intervenuto a TMW Radio durante la trasmissione “Maracanà”, ha espresso tutta la sua preoccupazione per il momento della Juventus, soffermandosi in particolare sulla situazione di Gleison Bremer e sulle difficoltà di Igor Tudor nel trovare la giusta quadratura tattica. PAROLE – «Bremer come me? Gli auguro di no, ma mi sembra la mia stessa storia. Rientro, tutto bene, poi ho ricominciato col menisco e altri problemini. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

