Ore contate per l’allenatore dell’Empoli Guido Pagliuca | pronto Alessio Dionisi

EMPOLI – Manca solo l’ufficialità: dalle prossime ore Guido Pagliuca non sarà più l’allenatore dell’Empoli. Fatale all’allenatore di Cecina il ko con il Sudtirol in casa dello scorso 5 ottobre. Sarebbe stato anche già deciso il suo sostituto: Alessio Dionisi, già sulla panchina azzurra nel 2020-2021. Non è la sola panchina a traballare fra i professionisti toscani: settimana decisiva anche per Alessandro Formisano ad Empoli e Leonardo Menichini a Pontedera dopo i sonori ko nell’ultimo turno di campionato contro Pineto e Ascoli. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it