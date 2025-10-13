Inter News 24 . L’analisi del giornalista. Sulle colonne de Il Giornale, il giornalista Franco Ordine ha fatto una disamina sul reparto offensivo a disposizione dell’Italia di Gattuso, soffermandosi anche su Pio Esposito. PAROLE – « C’è stato un tempo, non molto lontano, nel quale il calcio italiano è andato in giro per il mondo a elemosinare un centravanti che risolvesse i suoi problemi in azzurro. Il primo ad accorgersi del lento ma inesorabile impoverimento del giacimento tecnico del ruolo fu Antonio Conte che all’europeo 2016 schierò, tra gli attaccanti, Zaza e Pellè, responsabili tra l’altro degli sfondoni su rigore decisivi per l’eliminazione. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Ordine convinto: «C’è una cosa che Pio Esposito ha in più rispetto agli altri! Ecco perché è un valore aggiunto»