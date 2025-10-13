Ora è ufficiale Ferrara sarà ' Città europea dello sport 2027' | Esempio per tutti

Ferraratoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ufficializzata la decisione di Aces Europe di riconoscere Ferrara Città Europea dello Sport 2027, come “lodevole esempio di promozione dello sport per tutti”. I commissari erano stati in città per esaminare la candidatura estense durante i giorni del Ferrara Sport Festival a fine settembre. Ora. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

