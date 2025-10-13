Operazione Reti Fantasma | la Guardia Costiera libera il fondale di Capo Peloro minacciato dalle reti abbandonate
Si è conclusa oggi l’operazione “Reti Fantasma” promossa dalla Capitaneria di Porto di Messina, che ha visto la rimozione di una rete da pesca abbandonata di grandi dimensioni, lunga circa 200 metri e larga 10, intrappolata tra rocce e radici di una prateria di posidonia oceanica a 20 metri di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Ricominciate le uscite della seconda fase del progetto GHOST GEAR, progetto del WWF Italia e Wwf Taranto con il supporto della propria sezione subacquea volte al recupero delle reti e attrezzi da pesca fantasma. Sicuramente un operazione che non risolve
A MARATEA LA PRIMA INIZIATIVA PLASTIC FREE PER IL RECUPERO DELLE RETI FANTASMA IN MARE
Operazione “Reti Fantasma”, rimossa un’attrezzatura lunga 200 metri a Capo Peloro - Si è conclusa con successo l’operazione di recupero avviata il primo ottobre dalla Capitaneria di Porto Guardia Costiera di Messina, ... Lo riporta 98zero.com
Operazione “Reti Fantasma”, la Guardia Costiera di Messina restituisce al mare un fondale di pregio ambientale - Un intervento complesso e di grande valore ambientale quello portato a termine dalla Guardia costiera di Messina , che ha concluso con successo l’operazione ... Da msn.com