Operazione Reti Fantasma | la Guardia Costiera libera il fondale di Capo Peloro minacciato dalle reti abbandonate

Si è conclusa oggi l’operazione “Reti Fantasma” promossa dalla Capitaneria di Porto di Messina, che ha visto la rimozione di una rete da pesca abbandonata di grandi dimensioni, lunga circa 200 metri e larga 10, intrappolata tra rocce e radici di una prateria di posidonia oceanica a 20 metri di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it