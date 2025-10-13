Operazione antimafia | otto arresti fra Modugno Noicattaro Rutigliano e Lecce Carabinieri

Noinotizie.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Di seguito un lancio stampa diffuso dai carabinieri: Dalle prime ore di questa mattina è in corso un’operazione dei Carabinieri della Compagnia di Modugno che, a conclusione di attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare a carico di 8 persone, ritenute responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, per alcuni di loro, anche di estorsione aggravata dal metodo mafioso. L'articolo Operazione antimafia: otto arresti fra Modugno, Noicattaro, Rutigliano e Lecce Carabinieri proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

operazione antimafia otto arresti fra modugno noicattaro rutigliano e lecce carabinieri

© Noinotizie.it - Operazione antimafia: otto arresti fra Modugno, Noicattaro, Rutigliano e Lecce Carabinieri

In questa notizia si parla di: antimafia - otto

Operazione antimafia a Bari, otto arresti legati al clan Strisciuglio

operazione antimafia otto arrestiOperazione antimafia: otto arresti fra Modugno, Noicattaro, Rutigliano e Lecce Carabinieri - Dalle prime ore di questa mattina è in corso un’operazione dei Carabinieri della Compagnia di Modugno che, a conclusione di attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Trib ... Lo riporta noinotizie.it

operazione antimafia otto arrestiSentenza Eureka e maxi operazione contro la 'ndrangheta, raffica di arresti e sequestri milionari - Sequestrati beni per 25 milioni e smantellate reti di narcotraffico. Secondo virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Operazione Antimafia Otto Arresti