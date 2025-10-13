Operatori pet therapy al via le selezioni per il nuovo corso biennale professionalizzante

Lanazione.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 13 ottobre 2025 – Partirà a marzo 2026 una nuova edizione del corso biennale per diventare operatori professionisti in Interventi Assistiti con gli Animali (IAA). È organizzato da Antropozoa, ente riconosciuto per il suo approccio scientifico e multidisciplinare, l’unico in Italia affiliato a ISAAT (International Society for Animal Assisted Therapy), organismo internazionale che garantisce elevati standard formativi nel campo degli IAA. In un ambito in cui si intrecciano salute umana, relazioni educative e benessere animale, sempre più diffuso e richiesto, non è accettabile alcuna improvvisazione: bisogna affidarsi a percorsi formativi rigorosi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

operatori pet therapy al via le selezioni per il nuovo corso biennale professionalizzante

© Lanazione.it - Operatori pet therapy, al via le selezioni per il nuovo corso biennale professionalizzante

In questa notizia si parla di: operatori - therapy

operatori pet therapy viaOperatori pet therapy, al via le selezioni per il nuovo corso biennale professionalizzante - Il corso si svolgerà in prevalenza in weekend esperienziali durante il biennio e, per la parte teorica, anche in lezioni online ... Riporta msn.com

Convenzione Umg-Coldiretti, al via corsi di formazione per operatori di Pet Therapy - Sarà sottoscritta domani, martedì 17 ottobre, alle 10, presso il Rettorato dell’Ateneo Magna Graecia a Germaneto, Catanzaro, una convenzione per sviluppare e disciplinare rapporti di collaborazione su ... Si legge su cn24tv.it

Cerca Video su questo argomento: Operatori Pet Therapy Via