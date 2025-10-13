Arezzo, 13 ottobre 2025 – Partirà a marzo 2026 una nuova edizione del corso biennale per diventare operatori professionisti in Interventi Assistiti con gli Animali (IAA). È organizzato da Antropozoa, ente riconosciuto per il suo approccio scientifico e multidisciplinare, l’unico in Italia affiliato a ISAAT (International Society for Animal Assisted Therapy), organismo internazionale che garantisce elevati standard formativi nel campo degli IAA. In un ambito in cui si intrecciano salute umana, relazioni educative e benessere animale, sempre più diffuso e richiesto, non è accettabile alcuna improvvisazione: bisogna affidarsi a percorsi formativi rigorosi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Operatori pet therapy, al via le selezioni per il nuovo corso biennale professionalizzante