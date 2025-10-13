Operatori di pet therapy nel 2026 parte il nuovo corso nell' Aretino

Arezzonotizie.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Partirà a marzo 2026 una nuova edizione del corso biennale per diventare operatori professionisti in Interventi assistiti con gli animali (Iaa). È organizzato da Antropozoa, ente riconosciuto per il suo approccio scientifico e multidisciplinare, l’unico in Italia affiliato a ISAAT (International. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: operatori - therapy

Operatori pet therapy, al via le selezioni per il nuovo corso biennale professionalizzante

operatori pet therapy 2026Operatori pet therapy, al via le selezioni per il nuovo corso biennale professionalizzante - Il corso si svolgerà in prevalenza in weekend esperienziali durante il biennio e, per la parte teorica, anche in lezioni online ... Secondo msn.com

operatori pet therapy 2026Pet therapy, al via le selezioni per il nuovo corso biennale per operatori professionisti - Partirà a marzo 2026 una nuova edizione del corso biennale per diventare operatori professionisti in interventi assistiti con gli animali (IAA). Scrive piananotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Operatori Pet Therapy 2026