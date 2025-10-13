Operatori di pet therapy nel 2026 parte il nuovo corso nell' Aretino
Partirà a marzo 2026 una nuova edizione del corso biennale per diventare operatori professionisti in Interventi assistiti con gli animali (Iaa). È organizzato da Antropozoa, ente riconosciuto per il suo approccio scientifico e multidisciplinare, l’unico in Italia affiliato a ISAAT (International. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Operatori pet therapy, al via le selezioni per il nuovo corso biennale professionalizzante
