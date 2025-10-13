Operato per un tumore che non c' è bimbo resta invalido a Firenze | oltre 3 milioni di risarcimento

Lo hanno operato per due volte, nel 2012 e nel 2013, all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze per una presunta rara forma tumorale al cervello che gli avrebbe provocato sintomi gravi tra cui crisi epilettiche continue. E, nonostante le cure, il bambino è rimasto completamente invalido. Dal processo avviato dai genitori contro l’Azienda ospedaliera si è poi scoperto, riferisce il sito del Corriere. 🔗 Leggi su Feedpress.me

