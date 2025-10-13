Operato due volte per un tumore che non c’è | ospedale condannato a risarcimento di quasi 4 milioni
Operato due volte, nel 2012 e nel 2013, all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze per un presunto raro tumore al cervello che gli avrebbe provocato sintomi gravi tra cui crisi epilettiche continue. Nonostante gli interventi chirurgici il bambino di quattro anni è rimasto invalido. Dopo il processo avviato dai genitori contro l’azienda ospedaliera si è scoperto che il piccolo non aveva alcun tumore ma un’ infiammazione celebrale, l’encefalite erpetica. L’intervento chirurgico di lobectomia temporale – la rimozione parziale o totale del lobo temporale del cervello – non doveva essere eseguito e bisognava procedere con terapie farmacologiche. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
