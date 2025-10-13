Operaio muore sul lavoro nel Bolognese

16.10 Un operaio di 29 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto in un' azienda metalmeccanica a San Giorgio di Piano, nel Bolognese. La vittima, originaria del Bangladesh e residente in Italia,era un dipendente della Righi Lavorazioni Meccaniche. Una prima ricostruzione rivela che l'uomo stava utilizzando un tornio quando un pezzo del macchinario gli sarebbe finito sulla testa. Immediato l'intervento del 118, ma per il giovane non c'era più nulla da fare. Indagano Carabinieri e Medicina del Lavoro. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

