Operaio di 29 anni muore nel Bolognese | colpito alla testa da un pezzo di metallo
Il giovane stava lavorando a un macchinario in un’azienda di lavorazioni meccaniche di San Giorgio di Piano. 🔗 Leggi su Repubblica.it
In questa notizia si parla di: operaio - anni
Colpito alla testa dalla leva del tornio: morto operaio di 48 anni. Si era appena scambiato di mansione con un collega
Incidente sul lavoro, grave operaio di 63 anni
Operaio morto all’aeroporto di Fiumicino: si chiamava Paolo Fortini, aveva 64 anni
Incidente sul lavoro: muore operaio 29enne - Tragedia alla Righi Lavorazioni Meccaniche di Stiatico, nel comune bolognese di San Giorgio di Piano: il lavoratore bengalese colpito al capo da un tornio. Da rainews.it
Operaio di 29 anni muore nel Bolognese: colpito alla testa da un pezzo di metallo - Il giovane stava lavorando a un macchinario in un’azienda di lavorazioni meccaniche di San Giorgio di Piano ... Riporta bologna.repubblica.it