Operaio cade dal ponteggio e si rompe entrambi i polsi | chiesta sanzione di 2.000 euro per il titolare della ditta affidataria dei lavori

Non un periodo di reclusione, ma una sanzione di 2.000 euro. È questa la richiesta presentata oggi, 13 ottobre, dalla sostituta procuratrice Chiara Canepa per il titolare della ditta di escavazioni a cui erano stati affidati i lavori per allestire il nuovo supermercato Mercatò a Chieri, in via. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

