Openda torna a Torino senza aver giocato: tutti gli aggiornamenti sull’attaccante del Belgio e della Juventus. Una sosta per le nazionali da dimenticare, una doppia beffa che lo rimanda a Torino a secco di minuti. Loïs Openda, attaccante della Juve, è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti anche nella seconda, decisiva partita del suo Belgio, vinta per 4-2 in casa del Galles. Per il giocatore bianconero, si chiude così una parentesi con la nazionale senza aver mai messo piede in campo. Dopo la panchina nella sfida contro la Macedonia del Nord, in molti si aspettavano di vederlo protagonista nella trasferta gallese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Openda torna a Torino senza aver giocato: l’attaccante è rimasto in panchina per 90 minuti anche nella vittoria del Belgio sul Galles

