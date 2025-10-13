Openda impegnato col Belgio: il messaggio di incoraggiamento della Juve, la FOTO pubblicata dal club. Un’altra notte di passione internazionale per i giocatori della Juventus impegnati con le rispettive nazionali. Questa sera, l’attenzione è tutta rivolta a Loïs Openda, che con il suo Belgio affronterà una trasferta a dir poco cruciale in casa del Galles. In vista di una partita così delicata per le qualificazioni al Mondiale 2026, il club bianconero ha voluto mandare un messaggio di incoraggiamento al suo attaccante. Con un post sui propri canali social, la Juve ha fatto il suo in bocca al lupo al giocatore, ricordando l’importanza della posta in palio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Openda impegnato col Belgio: il messaggio di incoraggiamento della Juve pubblicato sui social: cosa filtra sul possibile impiego dell’attaccante – FOTO