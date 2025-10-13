Open weekend sulla menopausa | il Policlinico San Pietro aderisce con consulenze gratuite
Il Policlinico San Pietro aderisce offrendo consulenze gratuite cardiologiche e proctologiche, in collaborazione con l’Unità Operativa di Cardiologia, diretta del dottor Paolo Peci, e l’Unità Operativa di Proctologia e Pelviperineologia, diretta dal dottor Sergio Agradi. L’iniziativa si pone l’obiettivo di sensibilizzare le donne sui cambiamenti che accompagnano la menopausa e sulle strategie comportamentali, diagnostiche e terapeutiche che consentono, non solo di migliorare i disturbi che connotano le problematiche a breve termine, ma anche di prevenire eo ridurre le complicanze a medio-lungo termine, come le malattie cardiovascolari, l’osteoporosi e le demenze. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
In questa notizia si parla di: open - weekend
Golf: dominio giapponese nel primo giro del Women’s British Open. Fanali, chance di weekend
Weekend di open day per la scuola civica di musica a Villa Gomes
Semifinali US Open 2025, weekend di fuoco per gli appassionati di tennis: le date in tv di Sinner e dove vederlo
(H)OPEN WEEKEND FONDAZIONE ONDA SULLA MENOPAUSA: ANCHE FERRARA ADERISCE CON COLLOQUI, VISITE GRATUITE E INCONTRI INFORMATIVI In occasione della Giornata mondiale della Menopausa, che si celebra il 18 ottobre - facebook.com Vai su Facebook
Open Weekend sulla #Menopausa, 17-19 ottobre 2025: visite, esami e incontri gratuiti con la @Asl2Abruzzo e @FondazioneOnda negli ospedali di Chieti, Lanciano e Vasto ? Per alcuni servizi la prenotazione è obbligatoria Programma e contatti http - X Vai su X
ASST Cremona 17 ottobre 2025_OPEN WEEKEND SULLA MENOPAUSA - ASST Cremona 17 ottobre 2025_OPEN WEEKEND SULLA MENOPAUSA «LA MENOPAUSA, UNA NUOVA FASE DELLA VITA» Molte le iniziative dedicate alle donne promosse dall’Asst di Cremona Dalle visite ginecologiche al ... Si legge su welfarenetwork.it
Policlinico di Messina aderisce all'open weekend sulla menopausa - Il 17 ottobre l'Unità operativa complessa di Ginecologia e Ostetricia del Policlinico di Messina aderisce all'(H) Open weekend sulla menopausa promosso dalla Fondazione Onda ETS e organizza una giorna ... Segnala ansa.it