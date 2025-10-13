Open weekend sulla menopausa | il Policlinico San Pietro aderisce con consulenze gratuite

Il Policlinico San Pietro aderisce offrendo consulenze gratuite cardiologiche e proctologiche, in collaborazione con l’Unità Operativa di Cardiologia, diretta del dottor Paolo Peci, e l’Unità Operativa di Proctologia e Pelviperineologia, diretta dal dottor Sergio Agradi. L’iniziativa si pone l’obiettivo di sensibilizzare le donne sui cambiamenti che accompagnano la menopausa e sulle strategie comportamentali, diagnostiche e terapeutiche che consentono, non solo di migliorare i disturbi che connotano le problematiche a breve termine, ma anche di prevenire eo ridurre le complicanze a medio-lungo termine, come le malattie cardiovascolari, l’osteoporosi e le demenze. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

