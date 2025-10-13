Open Fiber Fabrizio Dell’Orefice nuovo direttore delle relazioni esterne

Lettera43.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Importante avvicendamento in Open Fiber. L’azienda ha infatti annunciato l’ addio di Andrea Falessi, che lascia la direzione delle relazioni esterne. Al suo posto subentra Fabrizio DellOrefice, giornalista e manager che porterà con sé un’esperienza maturata grazie a incarichi fra istituzioni e grandi gruppi pubblici. Il suo background dotato di una profonda conoscenza sia dei media sia delle strategie di comunicazione si preannuncia importante per la crescita dell’azienda, leader nel progetto della banda ultralarga in Italia. Fabrizio Dell’Orefice (Imagoeconomica). Chi è Fabrizio Dell’Orefice, nuovo direttore delle relazioni esterne di Open Fiber. 🔗 Leggi su Lettera43.it

open fiber fabrizio dell8217orefice nuovo direttore delle relazioni esterne

© Lettera43.it - Open Fiber, Fabrizio Dell’Orefice nuovo direttore delle relazioni esterne

In questa notizia si parla di: open - fiber

Ad Asti i cabinet di Open Fiber raccontano la città

Ad Asti i cabinet Open Fiber raccontano la città

Open Fiber conferma la certificazione per la parità di genere

Autostrade e Open Fiber: nasce la Open Fiber Network Solutions - Open Fiber Network Solutions è il consorzio che nasce da Open Fiber e Autostrade per l'Italia: 1000 persone sul campo per velocizzare la cablatura del Paese. Si legge su punto-informatico.it

Open Fiber, un aumento per cablare le aree grigie - Milano In attesa che il governo scelga come creare una rete in fibra a controllo pubblico, indipendenti dagli operatori telefonici, Cdp va avanti con i suoi piani per Open Fiber. Segnala repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Open Fiber Fabrizio Dell8217orefice