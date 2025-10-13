Open Fiber Fabrizio Dell’Orefice nuovo direttore delle relazioni esterne

Importante avvicendamento in Open Fiber. L’azienda ha infatti annunciato l’ addio di Andrea Falessi, che lascia la direzione delle relazioni esterne. Al suo posto subentra Fabrizio Dell’Orefice, giornalista e manager che porterà con sé un’esperienza maturata grazie a incarichi fra istituzioni e grandi gruppi pubblici. Il suo background dotato di una profonda conoscenza sia dei media sia delle strategie di comunicazione si preannuncia importante per la crescita dell’azienda, leader nel progetto della banda ultralarga in Italia. Fabrizio Dell’Orefice (Imagoeconomica). Chi è Fabrizio Dell’Orefice, nuovo direttore delle relazioni esterne di Open Fiber. 🔗 Leggi su Lettera43.it

